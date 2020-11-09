Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, повреждения были выявлены на ул. Березовская, 26, ул. Маршала Батицкого, 37, ул. Маршала Рыбалко, 49-д, ул. Антокольского, 7, ул. Новомирная, 16, ул. Карамзина, 5, пер. Маргариновый, 11, ул. Кутаисская (Октябрьская), 131, ул. Лагерная, 71, пр. Людвига Свободы, 24-а, ул. Новомирная, 23 и пр. Победы, 67-а.После выполнения работ по ремонту коммунальщики провели гидравлическое испытание на прочность, промывку и санитарную обработку водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.