Об этом сообщили министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине власти приняли решение усилить карантинные ограничения. В частности ввести жесткий карантин выходного дня.Планируется, что с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Что касается ресторанов, кафе или других заведений общественного питания — они буду работать исключительно "на вынос".Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.