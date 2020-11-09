События ДТП на проспекте Победы: легковушку занесло в ограждение Вечерний Харьков 11:25 662 Об аварии сообщили очевидцы в харьковском телеграм-канале "ВЕХА". Читайте также «Какой смысл?»: в Сети показали карантинные «перегибы» в Харькове (видео) В Харькове перед зданием ХОГА протестуют в защиту української мови (видео) Каждый украинец задолжал 56 тысяч гривен БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Какой смысл?»: в Сети показали карантинные «перегибы» в Харькове (видео) События 13:56 Лента новостей «Какой смысл?»: в Сети показали карантинные «перегибы» в Харькове (видео) 13:56 В Харькове перед зданием ХОГА протестуют в защиту української мови (видео) 13:34 Каждый украинец задолжал 56 тысяч гривен 13:16 Под Харьковом на границе возникла очередь из сотен фур (фото) 12:54 «Как это было»: в Сети показали видео ДТП на проспекте Победы в Харькове 12:36 Глава Минздрава рассказал, каким будет карантин выходного дня 12:14 Организаторы псевдо-реабилитационного центра предстанут перед судом 11:55