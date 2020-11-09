В пункте пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе образовалась очередь грузовиков.На границе с РФ в очереди - около двухсот фур, пишет "Суспільне".
Как сообщил пресс-офицер Харьковского погранотряда Максим Бояр, продвижение очереди замедляет длительное оформление.
По его словам, сегодня, 9 ноября, пропустили 80 автомобилей, а вчера, 8 ноября, - всего 4.
Отмечается, что из-за карантина на "Гоптовке" уменьшился пассажиропоток. Если в 2019 году границу за сутки пересекали около 11 000 граждан и 3000 транспортных средств, то сегодня – в среднем 2000 граждан и около 480 транспортных средств.