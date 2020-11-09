В связи с девальвацией гривны и новым привлечением средств правительством государственный долг Украины увеличился. На каждого украинца приходится более 56 тысяч гривен долга.

Несмотря на значительные выплаты по погашению, в сентябре сумма государственного и гарантированного долга увеличилась в гривенном эквиваленте на 4,6 млрд грн (на 0,2%) – до 2,346 трлн грн. Об этом говорится в сообщении проекта «Цена государства» центра социально-экономических исследований CASE Украина, пишет Liga.net «Рост суммы долга в гривенном эквиваленте объясняется изменением валютного курса. Если 31 августа доллар стоил 27,48 грн, то 30 сентября – на 3% дороже (28,3 грн за доллар). Если пересчитать гривенный эквивалент долга конца сентября по курсу 31 августа , то его значение было бы на 40,85 млрд грн меньше его значения в августе», – отмечается в сообщении.Кроме того, правительство в сентябре продолжило привлекать заимствования на внутреннем рынке, которые превышали объемы погашения. В сентябре Минфин разместил гривенные гособлигации на 15,9 млрд грн, а также долларовые гособлигации на 111,86 млн долларов. В то же время погашение внутренних заимствований в сентябре составило 8,2 млрд грн.В долларовом эквиваленте долг в сентябре уменьшился на 2,3 млрд (на 2,7%) – до 82,9 млрд. Сокращение суммы долга в долларовом эквиваленте объясняется тем, что 1 сентября правительство погасило вторую серию еврооблигаций (внешних долговых бумаг), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Сумма погашения составила 1,7 млрд долларов.В конце сентября долговое бремя составило 59% от валового продукта, который экономика производит за год. Сумма долга на каждого украинца конце месяца составляла 56 217 грн (1 980 по официальному курсу НБУ на 29 октября).Международный валютный фонд недавно прогнозировал, что государственный и гарантированный долг Украины 2020 года возрастет относительно ВВП на 15% – до 65,4% ВВП. Эта цифра учитывает необходимости погашения долгов и финансирования рекордного дефицита бюджета.Часть дефицита Украины удалось профинансировать за счет внешних заимствований (в июле Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 млрд долларов под 7,25% годовых).Однако получение дальнейшего финансирования МВФ, а соответственно и других внешних заимствований на общую сумму 3,6 млрд долларов (1,4 млрд от МВФ, 1 млрд от Всемирного банка и 1,2 млрд от ЕС) в этом году под вопросом.«Таким образом, уровень долга на конец года может оказаться ниже, правда, не благодаря, а вопреки: из-за невыполнения части запланированных расходов и усиленный сбор налогов», – отмечается в сообщении центра социально-экономических исследований.