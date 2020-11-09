Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества". Документ вступает в силу со следующего года.

Законом дополняется статья 295 Гражданского кодекса и статья 149 Семейного кодекса соответствующими положениями, пишет Liga.net Согласно тексту законопроекта № 2450, подготовленному ко второму чтению, части первая, вторая и третья статьи 295 ГК излагаются в новой редакции.Физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свое усмотрение изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество.Физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество по согласию родителей.Если над физическим лицом, достигшим 14 лет, установлено попечение, изменение фамилии и (или) собственного имени, и (или) отчества такого лица осуществляется при согласии попечителя.Физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) имя, и (или) отчество при согласии одного из родителей, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка или если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении, или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.В случае возражений одного из родителей относительно изменения отчества ребенка спор может решаться органом опеки и попечительства или судом. При решении спора берутся во внимание исполнение родителями своих обязанностей в отношении ребенка и другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменения отчества интересам ребенка.Соответствующие изменения будут внесены и в статью 149 Семейного кодекса.Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.