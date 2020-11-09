Крым принадлежит Украине, заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская в интервью Укринформу.– Моя личная точка зрения – есть международный закон, законодательство. И на основе международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине, – считает Тихановская.
Комментируя российскую оккупацию части Донбасса, Тихановская заявила, что выступает против любого проявления агрессии.
В то же время, Тихановская подчеркнула, что не может говорить от имени будущего президента Беларуси, который будет избран после падения режима Лукашенко.
Напомним, 27 июля 2020 года Тихановская, тогда бывшая кандидатом в президенты Беларуси, заявила, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. А 1 сентября Тихановская заявила, что Крым "отошел другому государству" против международных законов.