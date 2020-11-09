Крым принадлежит Украине, заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская в интервью Укринформу.

– Моя личная точка зрения – есть международный закон, законодательство. И на основе международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине, – считает Тихановская.Комментируя российскую оккупацию части Донбасса, Тихановская заявила, что выступает против любого проявления агрессии.В то же время, Тихановская подчеркнула, что не может говорить от имени будущего президента Беларуси, который будет избран после падения режима Лукашенко.Напомним, 27 июля 2020 года Тихановская, тогда бывшая кандидатом в президенты Беларуси, заявила, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. А 1 сентября Тихановская заявила, что Крым "отошел другому государству" против международных законов.