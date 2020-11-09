Ни окон, ни дверей, ни денег... На Харьковщине орудуют мошенники, которые обещают недорого установить новые окна и двери, настаивая на стопроцентной предоплате, и... исчезают с полученными деньгами. Аферисты обирают до копейки даже немощных стариков.В редакцию «Вечернего Харькова» обратилась со своей бедой пенсионерка Анна Григорьевна, проживающая в пгт Шаровка Богодуховского района. Пожилая женщина рассказала, что в июле к ним в поселок пожаловали представители фирмы, которая занимается установкой окон и дверей, и предложили местным жителям свои услуги со значительной скидкой.
– 6 июля к нам в поселок приехала бригада из Харькова. Ходили по дворам, уговаривали людей менять старые окна и двери в домах на металлопластиковые. Обещали хорошие скидки. На их удочку попалась и я, – рассказывает Анна Григорьевна.
По ее словам, сначала дворы обходил, набирая клиентов, представительный молодой человек лет 22–23. А следом приезжала легковая машина, и мужчина лет сорока делал замеры окон. А женщина, которая представилась менеджером по продажам Юлией, принимала деньги.
– Я живу одна: сын – в зоне ООС, а дочка с семьей живет отдельно. Дому 50 лет, окна старые... Уговорили меня поменять два окна. Я еще подумала: как хорошо, недорого. Юлия составила договор №00046 от 07.07.2020 г., в котором стояла сумма 4326 гривен. На печати – ФОП Ісаєва Наталья Гнатівна, зарегистрированная в городе Днепр. При этом адрес в договоре указан харьковский: г. Харьков, ул. Василия Мельникова, д. 3/1, офис 33. И телефон – 099-107-35-50, – рассказывает Анна Григорьевна.
Уехали, но через два дня вернулись
Вносить сразу всю сумму пенсионерка не рискнула – какие-то сомнения все же возникли: кто его знает, много сейчас таких ездит...
– Отдала половину, а остальное, говорю, доплачу, как привезете окна. Это их устроило – они с удовольствием взяли эту сумму. Выписали товарный чек, где написано, что я внесла предоплату 2126 грн. И дописали: долг – 2200 грн. На чека — печать: ФОП Ісаєва Наталья Гнатівна. Деньги брала Юля, – продолжает Анна Григорьевна.
«Коммерсанты» уехали. Однако через два дня снова появились у женщины на пороге.
– Юля попросила доплатить. Говорит, завод-изготовитель машину с товаром не выпускает с проходной – им тоже заплатить надо. Я говорю: «Да у меня и денег уже нет, все что было – вам отдала, пенсию жду». «Может где-то займете?», – предложили они. Я побежала к соседке, заняла недостающую сумму – до пенсии. Они дописали мне в квитанции, что оплачено полностью, – рассказывает пенсионерка. – Мы, сельские, доверчивые – поверила, доплатила. Соседка, которая через дом живет, отдала им в общей сложности 13 тысяч гривен – за пять окон.
С тех пор о них ни слуху ни духу...
«Формируем машину. Ждите!»
Согласно договору, который подписала Анна Григорьевна, исполнитель обязан передать ей изготовленные изделия в течение 41 рабочего дня. В случае форсмажора срок увеличивается до 50 рабочих дней.
– Если они эти окна привозят, а меня что-то не устраивает, то за замену и повторный завоз они с меня еще тысячу возьмут. Это тоже написано в договоре, – добавляет пенсионерка.
Она терпеливо ждала новых окон, но каждую неделю напоминала о себе по указанному в договоре телефону.
– Отвечала женщина, которая представлялась Исаевой Натальей Игнатьевной. Убеждала, чтобы я не беспокоилась: мол, машина формируется, ждите, – продолжает Анна Григорьевна. – Я четыре раза звонила и четыре раза слышала в ответ, что «машина формируется». Я пенсионерка, с палочками с трудом передвигаюсь по двору. Мне уже за 70 и поехать в эту фирму, чтобы как-то прояснить обстановку, я не могла...
Два месяца жила впроголодь
Прошло полтора месяца. Соседка Анны Григорьевны – та, что отдала за пять окон 13 тысяч гривен, – забила тревогу.
– Она им звонит, а они ей в грубой форме отвечают: «Чего трезвоните? Вы нас отвлекаете. Вы у нас не одна, сформируем машину и позвоним. Ждите». Вот она-то мне и говорит: «Кажется, там какая-то афера». От переживаний и неизвестности соседка с инфарктом попала в больницу, – рассказывает женщина.
Два месяца Анна Григорьевна жила впроголодь – ведь всю пенсию отдала «оконщикам». Лекарства не за что было купить.
– Позвонила дочери – та меня давай ругать: как, мол, я могла неизвестно кому деньги отдать. А тут сын из ООС в отпуск приехал. Я ему договор показала. Он позвонил по указанному телефону, а в ответ какой-то мужчина сообщил, что никакого офиса и никакой Натали Гнатовны тут нет, – сокрушается пенсионера. – «Накрылись, мать, твои 4300», – говорит сын. Ну а потом сколько мы ни звонили – связи нет. Многие в нашем поселке попались на эту удочку – кто-то заказывал окна, кто-то двери.
Заручившись поддержкой соседки, Анна Григорьевна собралась писать заявление в полицию.
«Мне каждый день по 20 человек звонят»
Корреспондент «Вечернего Харькова» тоже попытался дозвониться по указанному в договоре телефону, но он оказался отключен.
Согласно информации из реестров юридических лиц и физлиц-предпринимателей на Государственном портале открытых данных, ФОП Ісаєва Наталья Гнатівна действительно зарегистрирован в Днепре. Вид деятельности – 46.19: деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента. Дата регистрации – 12.09.2018 г. Указан и телефон, однако он тоже не отвечает.
Кроме того, информация об услугах этой «конторы» размещена на интернет-портале окна.ua., правда, значится она там как ЧП Исаева: «быстро и профессионально устраняем неполадки в металлопластиковых окнах, дверях. Заявка выполняется в течение дня! Салтовка, Алексеевка, Новые дома, Холодная Гора – во всех этих районах имеются офисы, где вы можете приобрести комплектующие или получить консультацию». Центральный офис – станция метро Героев Труда, но точного адреса нет. Один из указанных телефонов не отвечает. По другому из номеров «Вечернему Харькову» ответил мужчина, который сообщил, что это его личный номер и ни к какой Исаевой он отношения не имеет.
– Мне каждый день человек двадцать звонят, спрашивают Исаеву. Разговаривал с мужчиной, он мне рассказал свою историю о том, как его обманули. Вы откуда звоните? Из Харькова? А я вообще в Черкасской области живу, – сообщил он.
«Редкая мерзопакостная контора»
Комментарии на портале окна.ua под информацией о ЧП Исаева тоже свидетельствуют о том, что обманула эта контора не только стариков из Богодуховского района.
«Заказ с компанией № 0004 от 09.04.2020 г. Харьков. По договору это замена окон на сумму 14 604 грн, договор заключен с ФОП Исаева Наталья Игнатьевна. По договору компания обязуется выполнить работы в течение 21 дня с момента 100% предоплаты. Получив предоплату госпожа Исаева начала представляться именем Юлия (возможно, другой сотрудник брал трубку, но не факт), и кормить «завтраками». По состоянию на 01.09.2020 г. никаких работ по данному договору не выполнено! Оформлено соответствующее заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества. Посему будьте внимательны, господа, ни в коем случае не связывайтесь с данной шарашкиной конторой».
«Ни в коем случае не обращайтесь в эту компанию. Бессовестный человек. Берет 100% предоплаты и исчезает. Заказали окна 9 апреля. По договору должны были сделать в течение 21 дня, по истечении пяти месяцев ничего абсолютно не сделано. Редкая мерзопакостная контора».
Как распознать мошенников
Юристы советуют людям пожилого возраста вообще не связываться с незнакомыми людьми.
– Что касается заключенного договора. Если он был заключен, но окна не поставлены, речь может идти о невыполнении договорных обязательств. В этом случае нужно обращаться в суд и требовать либо вернуть деньги, либо поставить окна, – говорит юрист Роман Чумак.
Однако это могут быть и мошенники – тогда это статья 190 Уголовного кодекса, часть первая – мошенничество. Если у человека, который брал у людей деньги, либо поддельные документы, либо он не предприниматель – нужно обращаться в полицию.
– Как правило, такие люди не дают расчетные документы. То есть не выписывают вам взамен на деньги даже приходный кассовый ордер. А если и выписывают, то он, как правило, поддельный. Прежде чем отдать деньги, нужно посмотреть паспорт этого человека. Совпадают ли паспортные данные с информацией на ордере, где должно быть указано ФОП такой-то. Также он должен предоставить выписку о своей регистрации как предпринимателя, – подсказывает Роман Чумак. – Как правило, мошенники начинают рассказывать, что это документы их коллеги. А особенно должно насторожить, если ФОП этого «коллеги» зарегистрирован в Луганской области, Донецкой области, реже – в Крыму, то есть на неподконтрольной территории. Даже при большом желании этого «коллегу» в случае чего невозможно ни найти, ни привлечь к ответственности, поскольку он в зоне недосягаемости.
Выбирают самых незащищенных
По словам Романа Чумака, в качестве жертв мошенники зачастую выбирают людей преклонного возраста – они доверчивые и понятия не имеют, что нужно выяснять и уточнять.
– Действуют мошенники профессионально, работают на грани договорных отношений и гипноза. Используют различные манипулятивные технологии. Человек не успевает опомниться, как уже отдал деньги. И только потом, по прошествии времени, начинает вспоминать какие-то обстоятельства, – говорит юрист. – Поэтому главный совет бабушкам – не доверять чужим людям, какими бы добрыми они ни казались, не пускать их на свою территорию. И если к вам с предложением установить окна приехали прямо на дом – это должно насторожить. И вообще, общаться с чужими людьми у себя дома небезопасно. Есть официальные магазины, официальные поставщики окон. Заказывать продукцию можно только у проверенных людей.