Ни окон, ни дверей, ни денег... На Харьковщине орудуют мошенники, которые обещают недорого установить новые окна и двери, настаивая на стопроцентной предоплате, и... исчезают с полученными деньгами. Аферисты обирают до копейки даже немощных стариков.

Уехали, но через два дня вернулись

«Формируем машину. Ждите!»

Два месяца жила впроголодь

«Мне каждый день по 20 человек звонят»

«Редкая мерзопакостная контора»

Как распознать мошенников

Выбирают самых незащищенных

В редакцию «Вечернего Харькова» обратилась со своей бедой пенсионерка Анна Григорьевна, проживающая в пгт Шаровка Богодуховского района. Пожилая женщина рассказала, что в июле к ним в поселок пожаловали представители фирмы, которая занимается установкой окон и дверей, и предложили местным жителям свои услуги со значительной скидкой.– 6 июля к нам в поселок приехала бригада из Харькова. Ходили по дворам, уговаривали людей менять старые окна и двери в домах на металлопластиковые. Обещали хорошие скидки. На их удочку попалась и я, – рассказывает Анна Григорьевна.По ее словам, сначала дворы обходил, набирая клиентов, представительный молодой человек лет 22–23. А следом приезжала легковая машина, и мужчина лет сорока делал замеры окон. А женщина, которая представилась менеджером по продажам Юлией, принимала деньги.– Я живу одна: сын – в зоне ООС, а дочка с семьей живет отдельно. Дому 50 лет, окна старые... Уговорили меня поменять два окна. Я еще подумала: как хорошо, недорого. Юлия составила договор №00046 от 07.07.2020 г., в котором стояла сумма 4326 гривен. На печати – ФОП Ісаєва Наталья Гнатівна, зарегистрированная в городе Днепр. При этом адрес в договоре указан харьковский: г. Харьков, ул. Василия Мельникова, д. 3/1, офис 33. И телефон – 099-107-35-50, – рассказывает Анна Григорьевна.Вносить сразу всю сумму пенсионерка не рискнула – какие-то сомнения все же возникли: кто его знает, много сейчас таких ездит...– Отдала половину, а остальное, говорю, доплачу, как привезете окна. Это их устроило – они с удовольствием взяли эту сумму. Выписали товарный чек, где написано, что я внесла предоплату 2126 грн. И дописали: долг – 2200 грн. На чека — печать: ФОП Ісаєва Наталья Гнатівна. Деньги брала Юля, – продолжает Анна Григорьевна.«Коммерсанты» уехали. Однако через два дня снова появились у женщины на пороге.– Юля попросила доплатить. Говорит, завод-изготовитель машину с товаром не выпускает с проходной – им тоже заплатить надо. Я говорю: «Да у меня и денег уже нет, все что было – вам отдала, пенсию жду». «Может где-то займете?», – предложили они. Я побежала к соседке, заняла недостающую сумму – до пенсии. Они дописали мне в квитанции, что оплачено полностью, – рассказывает пенсионерка. – Мы, сельские, доверчивые – поверила, доплатила. Соседка, которая через дом живет, отдала им в общей сложности 13 тысяч гривен – за пять окон.С тех пор о них ни слуху ни духу...Согласно договору, который подписала Анна Григорьевна, исполнитель обязан передать ей изготовленные изделия в течение 41 рабочего дня. В случае форсмажора срок увеличивается до 50 рабочих дней.– Если они эти окна привозят, а меня что-то не устраивает, то за замену и повторный завоз они с меня еще тысячу возьмут. Это тоже написано в договоре, – добавляет пенсионерка.Она терпеливо ждала новых окон, но каждую неделю напоминала о себе по указанному в договоре телефону.– Отвечала женщина, которая представлялась Исаевой Натальей Игнатьевной. Убеждала, чтобы я не беспокоилась: мол, машина формируется, ждите, – продолжает Анна Григорьевна. – Я четыре раза звонила и четыре раза слышала в ответ, что «машина формируется». Я пенсионерка, с палочками с трудом передвигаюсь по двору. Мне уже за 70 и поехать в эту фирму, чтобы как-то прояснить обстановку, я не могла...Прошло полтора месяца. Соседка Анны Григорьевны – та, что отдала за пять окон 13 тысяч гривен, – забила тревогу.– Она им звонит, а они ей в грубой форме отвечают: «Чего трезвоните? Вы нас отвлекаете. Вы у нас не одна, сформируем машину и позвоним. Ждите». Вот она-то мне и говорит: «Кажется, там какая-то афера». От переживаний и неизвестности соседка с инфарктом попала в больницу, – рассказывает женщина.Два месяца Анна Григорьевна жила впроголодь – ведь всю пенсию отдала «оконщикам». Лекарства не за что было купить.– Позвонила дочери – та меня давай ругать: как, мол, я могла неизвестно кому деньги отдать. А тут сын из ООС в отпуск приехал. Я ему договор показала. Он позвонил по указанному телефону, а в ответ какой-то мужчина сообщил, что никакого офиса и никакой Натали Гнатовны тут нет, – сокрушается пенсионера. – «Накрылись, мать, твои 4300», – говорит сын. Ну а потом сколько мы ни звонили – связи нет. Многие в нашем поселке попались на эту удочку – кто-то заказывал окна, кто-то двери.Заручившись поддержкой соседки, Анна Григорьевна собралась писать заявление в полицию.Корреспондент «Вечернего Харькова» тоже попытался дозвониться по указанному в договоре телефону, но он оказался отключен.Согласно информации из реестров юридических лиц и физлиц-предпринимателей на Государственном портале открытых данных, ФОП Ісаєва Наталья Гнатівна действительно зарегистрирован в Днепре. Вид деятельности – 46.19: деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента. Дата регистрации – 12.09.2018 г. Указан и телефон, однако он тоже не отвечает.Кроме того, информация об услугах этой «конторы» размещена на интернет-портале окна.ua., правда, значится она там как ЧП Исаева: «быстро и профессионально устраняем неполадки в металлопластиковых окнах, дверях. Заявка выполняется в течение дня! Салтовка, Алексеевка, Новые дома, Холодная Гора – во всех этих районах имеются офисы, где вы можете приобрести комплектующие или получить консультацию». Центральный офис – станция метро Героев Труда, но точного адреса нет. Один из указанных телефонов не отвечает. По другому из номеров «Вечернему Харькову» ответил мужчина, который сообщил, что это его личный номер и ни к какой Исаевой он отношения не имеет.– Мне каждый день человек двадцать звонят, спрашивают Исаеву. Разговаривал с мужчиной, он мне рассказал свою историю о том, как его обманули. Вы откуда звоните? Из Харькова? А я вообще в Черкасской области живу, – сообщил он.Комментарии на портале окна.ua под информацией о ЧП Исаева тоже свидетельствуют о том, что обманула эта контора не только стариков из Богодуховского района.«Заказ с компанией № 0004 от 09.04.2020 г. Харьков. По договору это замена окон на сумму 14 604 грн, договор заключен с ФОП Исаева Наталья Игнатьевна. По договору компания обязуется выполнить работы в течение 21 дня с момента 100% предоплаты. Получив предоплату госпожа Исаева начала представляться именем Юлия (возможно, другой сотрудник брал трубку, но не факт), и кормить «завтраками». По состоянию на 01.09.2020 г. никаких работ по данному договору не выполнено! Оформлено соответствующее заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества. Посему будьте внимательны, господа, ни в коем случае не связывайтесь с данной шарашкиной конторой».«Ни в коем случае не обращайтесь в эту компанию. Бессовестный человек. Берет 100% предоплаты и исчезает. Заказали окна 9 апреля. По договору должны были сделать в течение 21 дня, по истечении пяти месяцев ничего абсолютно не сделано. Редкая мерзопакостная контора».Юристы советуют людям пожилого возраста вообще не связываться с незнакомыми людьми.– Что касается заключенного договора. Если он был заключен, но окна не поставлены, речь может идти о невыполнении договорных обязательств. В этом случае нужно обращаться в суд и требовать либо вернуть деньги, либо поставить окна, – говорит юрист Роман Чумак.Однако это могут быть и мошенники – тогда это статья 190 Уголовного кодекса, часть первая – мошенничество. Если у человека, который брал у людей деньги, либо поддельные документы, либо он не предприниматель – нужно обращаться в полицию.– Как правило, такие люди не дают расчетные документы. То есть не выписывают вам взамен на деньги даже приходный кассовый ордер. А если и выписывают, то он, как правило, поддельный. Прежде чем отдать деньги, нужно посмотреть паспорт этого человека. Совпадают ли паспортные данные с информацией на ордере, где должно быть указано ФОП такой-то. Также он должен предоставить выписку о своей регистрации как предпринимателя, – подсказывает Роман Чумак. – Как правило, мошенники начинают рассказывать, что это документы их коллеги. А особенно должно насторожить, если ФОП этого «коллеги» зарегистрирован в Луганской области, Донецкой области, реже – в Крыму, то есть на неподконтрольной территории. Даже при большом желании этого «коллегу» в случае чего невозможно ни найти, ни привлечь к ответственности, поскольку он в зоне недосягаемости.По словам Романа Чумака, в качестве жертв мошенники зачастую выбирают людей преклонного возраста – они доверчивые и понятия не имеют, что нужно выяснять и уточнять.– Действуют мошенники профессионально, работают на грани договорных отношений и гипноза. Используют различные манипулятивные технологии. Человек не успевает опомниться, как уже отдал деньги. И только потом, по прошествии времени, начинает вспоминать какие-то обстоятельства, – говорит юрист. – Поэтому главный совет бабушкам – не доверять чужим людям, какими бы добрыми они ни казались, не пускать их на свою территорию. И если к вам с предложением установить окна приехали прямо на дом – это должно насторожить. И вообще, общаться с чужими людьми у себя дома небезопасно. Есть официальные магазины, официальные поставщики окон. Заказывать продукцию можно только у проверенных людей.