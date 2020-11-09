Ранее обанкротиться в Украине могли только предприятия или организации, тогда как тонущий в долгах человек оставался наедине с кредиторами и коллекторами. Теперь украинцы имеют легальную возможность обнулить свой долг – впервые в Украине суд признал физическое лицо банкротом. В каких случаях можно воспользоваться этой процедурой и каковы могут быть последствия?

Как начать процедуру банкротства

Старый холодильник – не в счет

Часть долга может быть списана

Палочка-выручалочка для валютных заемщиков

С репутацией можно попрощаться на три года

Какие могут быть риски?

21 октября 2019 года в силу вступил Кодекс в банкротстве, внедряющий в Украине институт банкротства физлиц. В декабре украинец впервые смог объявить себя банкротом.В июле 2020 года первое дело дошло до завершения – хозяйственный суд Киева признал украинца банкротом и назначил план реструктуризации долга по валютной ипотеке. Таким образом, создан прецедент, согласно которому украинцы получили возможность урегулировать свои финансовые проблемы.Итак, если вы не в силах вернуть кредит, заложили квартиру, пытаетесь выплатить долг, но бремя только растет, то согласно новому Кодекс Украины по процедурам банкротства можете восстановить финансовую состоятельность путем реструктуризации долга или банкротства.Однако воспользоваться процедурой можно лишь в определенных случаях: если размер просроченного долга превышает 30 минимальных зарплат (на сегодня это 150 тысяч гривен); если в течение двух и более месяцев заемщик погашает менее 50% ежемесячных платежей по каждому из своих обязательств; если в рамках исполнительного производства принято постановление об отсутствии у должника имущества для взыскания и если он больше не может выполнять свои обязательства и осуществлять платежи.Как разъяснил «Вечернему Харькову» юрист Роман Чумак, чтобы начать процедуру банкротства, должник подает соответствующее заявление в суд – инициировать процедуру банкротства физлица может лишь сам должник.– Нужно подготовить исковое заявление в хозяйственный суд по месту жительства должника, отметив круг кредиторов и сумму долга перед ними, свое финансовое состояние и имеющееся имущество. Следует указать также данные о доходах и имуществе всех членов семьи. Причем при подаче искового заявления должнику нужно уплатить авансовый платеж за услуги арбитражного управляющего – 35 тысяч гривен. Суд открывает производство по делу о неплатежеспособности, назначает арбитражного управляющего и вводит 120-дневный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, – рассказывает Роман Чумак. – Арбитражный управляющий всю поданную должником информацию проверяет, выясняет, нет ли у него еще других кредиторов, которых он забыл указать.В случае признания физлица банкротом начинается процедура погашения его долгов – либо в рамках реструктуризации, в ходе которой изменяются сроки выплат, но они не должны превышать десять лет, либо за счет продажи имущества должника. После этого долг с него будет полностью снят.Если долги погашаются за счет реализации имущества должника, арбитражный управляющий совместно с должником проводит инвентаризацию, определяет стоимость, после чего начинается продажа.– При этом в законе есть ограничения. В частности, должника, который прошел на процедуру банкротства, не оставят без единственного жилья – квартиры не более 60 квадратных метров (или из расчета 13,65 кв. м на одного члена семьи) либо дома площадью не более 120 квадрантных метров. Однако такое возможно лишь при условии, что имущество не передано в ипотеку. А это большая редкость – как правило квартира находится в ипотеке банка по кредиту. Но если у вас только потребительские кредиты, быстрые займы типа «Швидко гроші», то единственная квартира для погашения долгов продана быть не может, – уточняет Роман Чумак.Также, по словам юриста, не подлежат передаче в счет погашения долгов денежные средства, находящиеся на счетах должника в пенсионных фондах и фондах социального страхования.– Из продажи могут исключить имущество, стоимость которого не больше десяти минимальных зарплат, то есть не дороже 50 тысяч гривен, а также неликвидное имущество, допустим, старый холодильник, – говорит специалист.При этом часть долга может быть списана.– Арбитражный управляющий в определенном порядке рассчитывается с кредиторами средствами, которые поступили от продажи имущества. Остальные долги, которые не погасились от продажи имущества, могут быть списаны, – рассказывает Роман Чумак.Однако есть долги, которые не подлежат списанию.– К таким относятся алименты, а также все, что связано с возмещением ущерба, который вы причинили. В этот перечень входят имущественные требования, которые неразрывно связаны с личностью физического лица. Допустим, вы должны уплатить какие-то средства по договору пожизненного содержания, или должны нести определенные расходы по воспитанию ребенка и т.д., – уточняет юрист.Процедура банкротства может быть особенно интересна валютным заемщикам, у которых остались в обеспечении кредиты в валюте. Они могут погасить долги, не потеряв своего имущества.– Валютные заемщики в результате процедуры банкротства получают право реструктуризировать кредит на 15 лет в среднем под 10% годовых. От тела кредита отнимаются все проценты, пени, штрафы. Остается только тело кредита, но не более стоимости квартиры, – объясняет Роман Чумак. – Допустим, у заемщика есть кредит 100 тысяч гривен, но рынок обвалился и квартира, на которую он брал деньги, стоит уже не 100 тысяч, а, к примеру, 50 тысяч. И при реструктуризации валютного займа учитывается не 100 тысяч кредита, а рыночная стоимость квартиры, то есть 50 тысяч. Именно эта сумма распределяется на 15 лет с процентной ставкой в среднем 10% годовых.По словам юриста, валютным заемщикам это интересно еще и потому, что зачастую банки, в которых они брали валютный кредит, уже ликвидированы, а долги проданы другим финансовым компаниям, которые не заинтересованы идти на уступки, пересматривать условия кредитования – им нужно забрать деньги здесь и сейчас.– При утверждении плана санации в результате процедуры банкротства должника нетерпеливый кредитор уже никуда не денется и будет обязан ее выполнять. И к должнику – никаких вопросов, если он не будет нарушать утвержденный график платежей, – говорит Роман Чумак. – То есть квартиру у должника не заберут, ему просто продлят сроки выплаты кредита и уменьшат сумму задолженности до рыночной стоимости квартиры.Кстати, с октября этого года для валютных заемщиков на шесть месяцев продлен мораторий на отчуждение имущества по просроченным валютным кредитам, в частности, ипотечным.– Дальше мораторий продлевать никто не будет. Соответственно, в отношении людей, которые, условно говоря, расслабились на шесть месяцев, уже будут предприниматься конкретные действия. Так что для них процедура банкротства может стать настоящей палочкой-выручалочкой, – отмечает юрист.Нужно быть готовым к тому, что если должник был признан банкротом, то в отношении него будут действовать определенные ограничения.– В течение пяти лет после признания банкротом человек не сможет повторно пройти такую же процедуру. Кроме того, такой гражданин на протяжении трех лет будет считаться лицом, не имеющим безупречную деловую репутацию. В наших реалиях это означает, что вам не будет доверять никто. Кредитный лимит по банковской карте вам не дадут, в потребительском кредите откажут. То есть все, что связано с кредитными обязательствами, окажется недоступно, – предупреждает Роман Чумак. – Кроме того, могут возникнуть вопросы при трудоустройстве на определенные должности. Если вы идете устраиваться грузчиком, проблем не возникнет, а вот если претендуете на должность директора, финансового директора или даже кассира, то как человека, не имеющего безупречную деловую репутацию, вас вряд ли возьмут. Все, что связано с материальной ответственностью, денежными средствами, руководством предприятием, на три года станет для вас табу. Потом эта информация из ваших данных убирается – всю жизнь тянуться шлейфом за вами она не будет. Однако это теоретически. Как оно будет на практике, пока никто не знает, потому что такой практики в Украине пока нет.Кроме того, на протяжении пяти лет после прохождения процедуры банкротства при подписании каких-либо договоров займа, кредитных договоров, поручения, залога – всего, что связано с финансовыми обязательствами, – вы должны уведомлять вторую сторону, что были признаны банкротом.– Это ваша обязанность, никто искать эту информацию не будет, – уточняет Роман Чумак.Процедура банкротства физических лиц в Украине нова, поэтому наработанной практике по таким делам нет. Впрочем, как и единого понимания между арбитражными управляющими, адвокатами, судьями, как правильно все проводить.– Это говорит о том, то будет определенный период проб и ошибок, – замечает Роман Чумак.Перед началом процедуры банкротства важно получить качественную юридическую помощь, чтобы понимать, стоит ли ее инициировать, поскольку удовольствие это недешевое и может иметь негативные последствия, в том числе и для должника.– Перед подачей заявления, как уже говорилось, в суд нужно внести 35 тысяч гривен. Деньги заявителю не возвращаются, они уплачиваются судом арбитражному управляющему, который будет заниматься данным делом. Длительность процедуры рассчитана на три месяца, то есть это его зарплата за три месяца. Но если арбитражный управляющий в силу разных причин не укладывается в срок – допустим, у вас много кредиторов, и кто-то из них обжалует решение суда, – то срок работы арбитражного управляющего, соответственно, увеличивается. Естественно, у него возникает желание получить зарплату и за сверхурочный период. Как это будет происходить, никто не знает. В других странах суд взыскивает дополнительную оплату с должника, поэтому и нам тоже нужно быть к этому готовыми.Понятно, что кредиторам такая процедура абсолютно не выгодна и они будут ее оспаривать. И тут на свет божий могут вылезти «скелеты в шкафу» должника.– Безусловно, кредиторы будут оспаривать процедуру банкротства, оценку имущества и т. д. Они будут контролировать, чтобы имущество продали по самой высокой цене. И, естественно, они заинтересованы, чтобы нашли все имущество должника. Если вы перед процедурой банкротства что-то срочненько продали или переоформили на родственников, то об этом станет известно, – говорит Роман Чумак. – Юрист-адвокат должен предупредить клиента обо всех подобных рисках. Перед началом процедуры надо очень и очень хорошо подготовиться. Поскольку процедура новая, может возникнуть масса рискованных нюансов, и человек должен о них знать, прежде чем принять решение воспользоваться процедурой банкротства.Наибольшее распространение процедура банкротства физических лиц получила в США.– Можно часто слышать в новостях, что звезда такая-то с миллионными кредитами подала на процедуру банкротства. Там это очень распространено, хотя и считается, что не очень хорошо для финансовых отношений должника. Но при этом банкротство дает возможность, как говорят американцы, свежего финансового старта, – отмечает Роман Чумак. – Подобный институт запущен и в России, и в Польше.