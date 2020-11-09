Новая вакцина предотвратила 90% случаев заражения в исследовании с десятками тысяч добровольцев. Эту вакцину разрабатывают две фармацевтические и биотехнологические компании из США и Германии.

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкое биотехнологическое предприятие BioNTech подтвердили, что их новая вакцина от коронавируса предотвратила 90% случаев заражения в исследовании с десятками тысяч добровольцев.«Результаты основаны на промежуточном анализе, проведенном после того, как 94 участников разделили на тех, кто получил плацебо, и тех, кто был вакцинирован и заразился Covid-19»,— указано в сообщении.Клинические испытания вакцины продолжат до тех пор, пока не будет подтверждено 164 случая успешного предотвращения заражения.В Pfizer ожидают, что этого можно будет достичь уже в ближайшие недели.— Это самые лучшие новости для мира, США и общественного здравоохранения, — сказал вице-президент Pfizer по клиническим исследованиям и разработкам вакцин Уильям Грубер.По его словам, новый результат даже превосходит самые позитивные ожидания разработчиков вакцины.В BioNTech подтвердили, что эффективность первых вакцин прогнозировалась в диапазоне 60%-70%, а более 90% - это что-то «очень необычное».