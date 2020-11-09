По состоянию на 9 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 32 091 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 43 929 случаев заболевания COVID-19, 33 317 человек находятся под медицинским наблюдением, 10 017 пациентов выздоровели, 595 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 ноября в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 469 018 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 8 565 человек умерли, 209 143 - выздоровели.