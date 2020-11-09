Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине могут ввести карантин выходного дня.

Минздрав будет просить Кабмин об усилении карантинных ограничений в Украине, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.– Не исключено, что мы предложим карантин выходного дня, когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Это необходимо, чтобы разорвать цепь передачи заболевания, – объяснил министр.По его словам, такая форма карантина предполагает, что в субботу-воскресенье кафе и рестораны смогут работать только на вынос, закроется большая часть магазинов.Комендантского часа в стране не будет, успокоил министр, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение.