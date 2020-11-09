Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Достоверная информация про 22-летнего гражданина Египта, который сбил пешеходов на проспекте Науки:- у него были правонарушения;- ранее привлекался к криминальной ответственности за драку с поножовщиной в мае 2020 года (они подрались с компанией других иностранцев).В 2019 году закончил университет Кожедуба.- На видео комментарий пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.Много ответов, а ещё больше вопросов, так как идут следственные действия. Ждём», сказано в комментарии к выложенному видео.