Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Достоверная информация про 22-летнего гражданина Египта, который сбил пешеходов на проспекте Науки:
- у него были правонарушения;
- ранее привлекался к криминальной ответственности за драку с поножовщиной в мае 2020 года (они подрались с компанией других иностранцев).
В 2019 году закончил университет Кожедуба.
- На видео комментарий пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Много ответов, а ещё больше вопросов, так как идут следственные действия. Ждём», сказано в комментарии к выложенному видео.