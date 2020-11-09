Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Сейчас вы склонны создавать в своем воображении идеализированные картины. Не обольщайтесь! Завтра не стоит полагаться на хорошую память — ни на свою, ни на чью-либо еще. Есть риск попасть в неловкую ситуацию.Тишина и спокойствие — вот чего вам будет не хватать в эти дни, и именно к этому будет всеми силами стремиться организм. Завтра вы можете обнаружить, что уверенность в чем-то постепенно испаряется.Эти дни могут оказаться довольно сложными. Поддержку и понимание найдете у друзей или в кругу семьи — в зависимости от ситуации. Завтра избегайте общения с малознакомыми людьми.Если удастся найти достойный предлог, чтобы отказаться от домашних хлопот — воспользуйтесь им. Домом сейчас заниматься бесполезно. Завтра не стоит отклоняться от привычной схемы действий.Энергии у вас много, а вот задачи вы склонны ставить неисполнимые. Чем напрасно мучиться, лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Завтра вас здорово расстроит друг. Придется потратить немало времени на решение его проблемы.Сейчас следует быть внимательным к сфере личных отношений. Все еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет. Завтра вы почувствуете себя проснувшимся — возможно, вас посетит вдохновение.Вы добьетесь большего успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях. Завтра, сообщая кому-то какую-либо сногсшибательную новость, не спешите. Результат превзойдет ожидания.Вам будут отчаянно мешать незавершенные ранее дела. Похоже, придется ими заняться. Завтра в вас может взыграть поборник справедливости. Постарайтесь никого не обидеть из вашего окружения.Вы будете высоко и по достоинству оценены окружающими. Причем рассматриваться будут как внешние признаки, так и внутренний мир. Завтра лучше побыть эгоистом. Закройте глаза на все проблемы.Способность к сочувствию позволит лучше понимать других — сможете квалифицированно утереть сопли и т. д. Завтра есть шанс стать обладателем ценной идеи, которую надлежит немедленно привести в исполнение.Вы можете оказаться несколько многословны — придется следить за собой, чтобы не потерять нить беседы. Завтрашний день хорош для перемен. Если не можете придумать ничего лучше — измените прическу.Не стоит сейчас настаивать на своей точке зрения — напрасный труд. Имейте терпение — и к вам обязательно прислушаются. Завтра придет время действовать, только не очень агрессивно, пожалуйста.