События В ДТП на Ньютона серьезно пострадала легковушка (видео) Вечерний Харьков 17:38 254 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «#ДТП на Ньютона», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также Из-за ДТП на Гольдберговской возникли огромные пробки (видео) Суд в Харькове определился в отношении виновника жуткого ДТП (фото) В Харькове множатся случаи заболевания коронавирусом БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Из-за ДТП на Гольдберговской возникли огромные пробки (видео) События 18:29 Лента новостей Из-за ДТП на Гольдберговской возникли огромные пробки (видео) 18:29 Комендантского часа не будет 18:14 Суд в Харькове определился в отношении виновника жуткого ДТП (фото) 18:08 В Харькове множатся случаи заболевания коронавирусом 17:56 В ДТП на Ньютона серьезно пострадала легковушка (видео) 17:38 В Харьковской области орудуют «оконные» аферисты 17:34 В Киевском райсуде выбирают меру пресечения водителю, сбившему 4-х пешеходов (видео) 17:33