Клиники в Украине перестали принимать плановые операции и госпитализации. Все они переходят только на лечение коронавируса.

Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.— С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и, исключительно, больных коронавирусом, — сказал он.По словам Ляшко, ситуация с коронавирусом в Украине крайне напряженная.Но, в то же время, он добавил, что пока система здравоохранения справляется с наплывом больных.