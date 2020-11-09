Клиники в Украине перестали принимать плановые операции и госпитализации. Все они переходят только на лечение коронавируса.Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
— С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и, исключительно, больных коронавирусом, — сказал он.
По словам Ляшко, ситуация с коронавирусом в Украине крайне напряженная.
Но, в то же время, он добавил, что пока система здравоохранения справляется с наплывом больных.