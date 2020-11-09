Правительство отменило ограничения заработных плат топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий, которые были введены на период карантина

Кабинет министров Украины с октября снял ограничения на зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам наблюдательных советов государственных компаний. Об этом говорится в Постановлении Кабмина №996 от 26 октября, опубликованном на официальном правительственном портале.«Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяются в соответствии с условиями контрактов», — говорится в документе.Напомним, 29 апреля этого года правительство рекомендовало ограничить размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных компаний до 47 тысяч гривен в месяц. Власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand-by взяли обязательство отменить указанную рекомендацию до 1 июля текущего года, однако это сделано не было.28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения постановления об установлении карантина в Украине, в частности об ограничении зарплат топ-менеджеров госкомпаний.