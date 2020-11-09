Ни название «масло», ни отметка «ДСТУ» не могут гарантировать качество продукции. Специалисты ГП «Харьковстандартметрология» в ходе исследования 17 образцов сладкосливочного крестьянского сливочного масла выявили два фальсификата.

Выяснить натуральность сливочного масла и идентифицировать состав жиров можно только в лабораторных условиях, отметил генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко. Качество продукции определялось специалистами Государственной испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ГП «Харьковстандартметрология» в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 3594-2001 «Жир молочный. Выявление растительного жира методом газожидкостной хроматографии стеринов».По результатам экспертизы установлено, что из 17 протестированных образцов масла два (что составляет 11%) не соответствовали требованиям государственного стандарта и информации, заявленной на этикетке.Так, лабораторными исследованиями установлено, что масло сладкосливочное крестьянское 73% жира ТМ «Новобаварское» производства ООО «Харьковский молочный завод» содержит в своем составе растительные жиры.– Массовая доля немолочных жиров в жире, выделенном из продукта, составляет 88,9%, – рассказывает Владимир Величко. – В соответствии с Законом Украины «О молоке и молочных продуктах» запрещено использовать жиры и белки немолочного происхождения при производстве традиционных молочных продуктов, в частности, сливочного масла. Также запрещено использовать названия молочных продуктов в названиях и торговых марках продуктов, которые производятся с использованием сырья немолочного происхождения. Продукция, нарушающая данные требования, не должна называться маслом. Это расценивается как фальсификация и введение потребителя в заблуждение.Также установлена заниженная массовая доля молочного жира в масле сладкосливочном крестьянском 73% жира ТМ «Изюмское» производства ООО «Балаклейский молочный завод».– Фактическое содержание молочного жира составляет 71,5%, а согласно информации на этикетке должно быть 73%, – продолжает Владимир Величко. – Следует отметить, что требованиями ДСТУ 4399:2005 для масла «крестьянского» установлена норма массовой доли жира в пределах от 72,5% до 79,9%. В данном случае масло «Изюмское» жирностью 71,5% относится к группе «бутербродное», для которой определена жирность в пределах от 61,5% до 72,4%.Подводя итоги потребительской экспертизы, Владимир Величко констатировал, что полученные результаты не идеальны, но значительно лучше результатов предыдущих проверок сливочного масла, когда нарушения были установлены в 40% проверенных образцов.– Экспертизу сливочного масла ГП «Харьковстандартметрология» проводит не впервые, поэтому есть возможность сравнивать результаты, – замечает эксперт. – Однако можно отметить, что потребитель сегодня должен быть очень внимательным при выборе сливочного масла, ведь ни название «масло», ни отметка «ДСТУ» не могут гарантировать качество продукции.