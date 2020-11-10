В суд направлен обвинительный акт в отношении командира одного из взводов Управления патрульной полиции Харьковской области по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести.

Согласно материалам следствия, в мае этого года патрульный полицейский, будучи вне службы, находился в доме своей сожительницы. К дому приехал муж женщины, с которым она вместе уже не проживает. Когда полицейский увидел, что человек заходит на территорию домовладения, между ними возникла словесная перепалка. В ходе конфликта патрульный нанес удар в область затылка своего противника. Когда мужчина упал на землю, полицейский сел сверху и продолжал наносить руками по голове.Своими действиями патрульный причинил потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.Если вина полицейского будет доказана в суде, его ждет наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.