34-летней жительнице Чугуевского района грозит до 15 лет лишения свободы.

8 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на дороге возле кафе в поселке Новопокровка лежит без сознания мужчина с ранением головы. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины. Им оказался 30-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина гостил у своей двоюродной сестры. Во время застолья между родственниками возник конфликт. Разгневанная женщина схватила у печи топор и ударила брата по голове. Мужчина вышел на улицу, прошел несколько метров и потерял сознание.Сейчас 34-летняя женщина задержана и ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения в виде содержания под стражей.Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.