Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией.

По данным следствия, житель Харьковского региона пообещал гражданину Российской Федерации, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, помочь в получении гражданства Украины, а именно оформить украинский национальный паспорт и заграничный. Мужчина организовал изготовление комплекта поддельных документов и передал их в Государственную миграционную службу для оформления паспорта.За свои услуги мужчина получил 5000 долларов США, сразу после чего был задержан работниками СБУ в Харьковской области.