Из-за ревности мужчина ударил топором по голове свою бывшую сожительницу.

8 ноября в полицию поступило сообщение от оператора службы «102» о том, что в квартире дома по улице Танкопия мужчина нанес телесные повреждения своей сожительнице. Злоумышленник из ревности ударил женщину кухонным топориком по голове, после чего скрылся из квартиры.На поиски был ориентирован весь личный состав полиции., и в тот же день правоохранители задержали гражданина на Купянском автовокзале.Следственным отделом Немышлянского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.