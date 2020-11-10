Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

По информации пресс-службы коммунального предприятия, работы по устранению аварий были выполнены на пр. Тракторостроителей, 92-а, ул. Нахимова, 17, пер. Шаповаловском, 8, пр. Московском, 44, пер. Чередниченковском, 7, пр. Победы, 60-а, пр. Людвига Свободы, 26, ул. Данилевского, 28, ул. 23 Августа, 53-б, пр. Науки, 64.После выполнения работ были произведены гидравлические испытания на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.