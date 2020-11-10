Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Согласно официальным данным, по состоянию на 10 ноября коронавирусная инфекция COVID-19 зафиксирована у 569 правоохранителей. Наибольшее количество больных зарегистрировано в Запорожской (56), Житомирской области (42) областях и в Киеве (80).Напомним, по данным СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 536 новых случаев коронавирусной инфекции. 837 - выздоровели, 9 - скончались.Так, по состоянию на 10 ноября, за время пандемии в регионе всего было зафиксировано 44466 случаев COVID-19, 10890 - выздоровели, 594 - скончались.