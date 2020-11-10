В Польше к 100-летию Варшавской битвы в городе Скерневице открыли монумент, посвященный поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны. Частью монумента является памятник главному атаману войск УНР Симону Петлюре.

Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Польши.Монумент получил название Перед Варшавской битвой. Он состоит из четырех статуй: лидера Польши маршала Юзефа Пилсудского, венгерского премьера Пала Телеки, Шарля де Голля, который был в то время военным советником польской армии, и атамана Симона Петлюры. Монумент символизирует поддержку Польши этими странами во время польско-советской войны 1920 года.По словам заместителя премьер-министра культуры Петра Глинского, этот памятник воплощает "межличностную и межнациональную солидарность" тех, кто помог защитить Польшу и Европу от большевиков."Памятник напоминает также о польско-украинском союзе тех времен, благодаря которому около 20 тысяч украинских воинов сражались в одних рядах с поляками", - говорится в сообщении.Город Скерневице выбрали для установки памятника, поскольку в те годы сюда прибыл первый поезд с военной помощью от Венгрии. Автором проекта выступил Кароль Бадин из Краковской академии искусств.