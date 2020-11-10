Компания «Google» предоставила информацию о наиболее популярных туристических объектах, местах и направлениях в Украине по количеству поисковых запросов «Google - Maps & Search» за девять месяцев 2020 года.

Информация предоставлена по запросу Государственного агентства развития туризма Украины.По данным «Google», харьковский Центральный парк культуры и отдыха имени Горького получил первенство в поисковых запросах среди городских парков и развлекательных зон. На ступеньку ниже оказались зоопарк в Киеве, аквапарки в Затоке и Одессе, а также спортивно-развлекательный комплекс «Х-Park» в столице Украины.Среди природных парков и заповедных зон лидируют Бакота, Розовое озеро (Лемурийское), Тустань, Синевир, Голубые озера (Черниговщина). Среди горных туристических объектов - Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче и Карпаты в целом.С более подробной информацией можно ознакомиться на странице Государственного агентства развития туризма в социальной сети «Facebook».