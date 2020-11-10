Вместо локдауна уже со следующих выходных, 14-15 ноября, Украине планируют ввести так называемый карантин выходного дня, а также ограничить время посещения аптек и магазинов для людей старшего возраста. Какие еще инициативы рассматривает Минздрав? Что нужно нужно сделать местной власти и когда ждать конца пандемии?

Когда пенсионерам можно в магазин?

Местным властям советуют подумать

Когда ждать конца пандемии

Кронавирус продолжает наступать. И идеальным решением в нынешней ситуации, по словам министра охраны здоровья Максима Степанова, было бы объявление полного локдауна на 21 день – максимальный срок инкубационного периода Covid-19. Это разорвало бы цепочку инфицирования. Однако в украинских условиях такой подход нереален, поскольку убьет и без того дышащую на ладан экономику. На улице окажутся сотни тысяч безработных, которым будет не за что купить даже продукты. В качестве альтернативы жесткому карантину Минздрав предлагает ввести карантин выходного дня, когда разрешено работать только объектам критической инфраструктуры.– Мы четко понимаем, что не в состоянии внедрить полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны, ни на две недели, ни на три недели. Именно поэтому наше предложение – ввести жесткий карантин именно в выходные дни, в субботу и воскресенье. Будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки и транспорт, то есть все, что касается критической инфраструктуры, – пояснил глава МОЗ.Подобными ограничениями чиновники надеются замедлить распространение коронавируса.– Это дает нам возможность хоть как-то разорвать цепочку передачи болезни – путем отсутствия общения людей друг с другом, – говорит Максим Степанов.Однако представители общепита снова недовольны.– У нас основная масса посетителей – в выходные дни, – говорит владелец одного из частных кафе Игорь. – Закрыть бары, рестораны и кафе на выходные – это подписать нам приговор. Тут и продление работы до десяти вечера не спасет.Между тем многие харьковчане инициативу карантина выходного дня поддерживают.– Считаю, что это правильно. В выходные зашла в ТРЦ на Салтовке и сразу вышла – там просто толпы народа! Торговый центр похож на огромный муравейник. Какая дистанция? Маски, как обычно, под носом, – поделилась библиотекарь Елена. – Пусть народ лучше на природу выйдет – в парк, в лес, к речке прогуляться, свежим воздухом легкие наполнить, последние лучи осеннего солнышка поймать.Дополнительные карантинные ограничения собираются ввести для пенсионеров, ведь 71% летальных исходов в Украине приходится на людей старше 60 лет. МОЗ намерено рекомендовать магазинам и аптекам ввести определенные часы посещения для пожилых людей. Кстати, еще с начала пандемии такая практика существует во многих странах Европы и в США.– В постановлении Кабинета министров хотим рекомендовать субъектам хозяйствования внедрить отдельное время – с 10.00 до 12.00 – для обслуживания людей старше 60 лет. Это будет рекомендация. Внедрение определенного времени обслуживания для людей пожилого возраста не запрещает им посещать магазины в другое время, – отметил заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.Кроме того, МОЗ будет просить внести в постановление другие изменения. В частности, они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах. Работать будут только магазины.– Чтобы люди могли покупать необходимые им вещи, а также чтобы не пострадала экономика страны, – уточнил Виктор Ляшко.Также новация предусматривает запрет на проведение массовых культурных мероприятий, ограничение деятельности спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.Кроме того, в документе будет прописано, что заведениям, которые нарушают противоэпидемические меры, запретят работать вообще.Общественная организация ArcUA.org подготовила советы для представителей местной власти. Рекомендуется сфокусировать большую часть усилий на защите наиболее уязвимых групп населения. Хотя вирус сейчас поражает всех людей независимо от возраста, но тяжелому течению болезни больше всего подвержены люди из группы риска – в основном старшего возраста и те, кто имеет хронические заболевания. Введение отдельного времени для посещения ими различных учреждений, магазинов поможет уменьшить скопление людей, позволит легко соблюдать дистанцию и избегать очередей.Кроме того, важно усилить способность семейных врачей выполнять свою работу. Семейные врачи остаются первым звеном в противодействии Covid-19, поэтому нужно наладить их беспрепятственную связь с пациентами.Продолжать усиливать медицинскую возможность по тестированию и возможности лабораторий обрабатывать больше образцов, обеспечить отслеживание контактов, обеспечение больниц кислородом, а медиков – средствами индивидуальной защиты.Прогнозы известного харьковского врача-педиатра Евгения Комаровкого на этот счет не столь оптимистичны, как хотелось бы.– Я был уверен, что все это закончится до 1 мая, а если не повезет, то до 1 июня. Наши надежды на ультрафиолет и открытый воздух не сработали. Мы переоценили возможность контактной передачи. Недооценили возможность вируса оставаться в воздухе, – признает доктор Комаровский.По его словам, с началом отопительного сезона ситуация только усугубится.– Как только мы закроемся в помещениях, прекратим проветривать их, упадет влажность воздуха. Вирус будет сутками сохраняться в этом воздухе, поэтому болеть будет большее количество людей,– говорит врач.Доктор видит два возможных сценария развития дальнейших событий. Согласно первому, скоро появится вакцина и эпидемия завершится к концу 2022 года. Согласно второму – коллективный иммунитет подавит пандемию в те же сроки. При этом Евгений Комаровский не сомневается, что со временем Covid-19 станет для человечества чем-то вроде гриппа. Будут сезонные локальные вспышки, но о пандемии можно будет забыть.Осталось всего ничего: потерпеть два года можно – и можно наконец зажить полной жизнью без рисков и ограничений.