Не зря митинговали? Несмотря на красную зону, работу заведений общепита в Харькове продлили на два часа. Теперь в барах, ресторанах и кафе можно сидеть до десяти вечера. Однако митингующие удовлетворены не полностью.

После митинга сотрудников общепита под станами областной администрации Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по просьбе областной комиссии приняла решение, смягчающее жесткие правила для общепита.Митингующие решением удовлетворились лишь частично. Это не совсем то, чего они добивались. Они просили чиновников о том, чтобы каждому заведению была предоставлена возможность выбирать свой график работы, и намерены добиваться уменьшения арендной платы.– В целом мы рады, что услышаны, – говорит ресторатор Сергей Коваленко. – Но для нас наиболее справедливым решением была бы возможность работать 12 часов или хотя бы восьмичасовой рабочий день с выбором времени работы. Если это невозможно, будем выходить с инициативой, чтобы уменьшили размеры арендной платы или дали минимальные деньги на выплаты сотрудникам, чтобы они хоть как-то жили.Напомним, с момента отнесения Харькова к красной зоне (19 октября) для харьковских кафе и ресторанов действовало ограничение работы до 20.00. В минувшую пятницу бармены, официанты, повара, менеджеры, рестораторы вышли под стены Харьковской облгосадминистрации. Самыми яркими участниками митинга были хозяин кофейни с енотами Марк в костюме единорога с енотом Лизой на руках.Митингующие, вооружившись плакатами «Мы не выживем до 20.00», «Как платить аренду?», «Карантин людей не прокормит», выдвинули несколько требований: чтобы власть предоставила возможность выбирать время работы согласно формату заведения (день, вечер, ночь) с соблюдением норм карантинной безопасности, снизить налоговую нагрузку.