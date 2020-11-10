До последнего времени сон с открытой форточкой в спальне являлся предметом личных предпочтений людей. Но теперь установлено, что эта привычка оказывает существенное воздействие на наше здоровье.

Эксперты настоятельно призывают проветривать дома и офисы, почаще оставляя окна открытыми и во время сна. Особенно, если вы проживаете дома с кем-либо еще. Тем самым намного снижается риск заражения COVID-19.Организация под названием Environmental Modelling Group оценила справедливость рекомендации британского правительства о необходимости улучшенной вентиляции помещений для профилактики заражения коронавирусом от так называемых аэрозольных частиц. Научно доказано, что они могут распространяться на расстоянии до 2 м и зависать в воздухе, если движение воздушных потоков минимально. В отчете говорится, что воздействие аэрозольных частиц снижается наполовину, если уровень вентиляции помещения вырастает в два раза. Сама идея открытых окон крайне важна, поскольку в этом случае воздух как бы захватывает опасные частицы с собой и выносит их подальше.По мнению профессора Университета Эдинбурга Линды Болд (Linda Bauld), обновление воздуха в комнате за счёт открытого окна днём и ночью дает существенную разницу в риске заражения коронавирусом. По степени защиты эта привычка может быть сравнима с регулярным мытьем рук и сохранением безопасной дистанции от других людей. Кроме того, у открытого окна спальни есть и другие преимущества. Оно не только сокращает количество циркулирующих вирусных частиц, но и повышает качество сна - он становится более глубоким и ровным. А значит, на следующий день человек будет чувствовать себя лучше. Свежий воздух сокращает концентрацию в комнате углекислого газа, который мы выдыхаем, пишет The Daily Mail.