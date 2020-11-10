Самоуправство или происки конкурентов? В 107-й маршрутке решили бороться с коронавирусом не масками, а отменой льготного проезда, о чем предупреждает объявление в салоне автобуса. Однако перевозчик уверяет, что это провокация конкурентов.

Пассажиры 107-й маршрутки, которая курсирует с Одесской на Северную Салтовку, сфотографировали в салоне автобуса объявление, предупреждающее об отмене льготного проезда на время карантина.«В связи с угрозой распространения коронавируса на период карантина льготный проезд отменен. Администрация ТОА АТП «Автотранс», – говорится в объявлении.– Вот как борются с пандемией в харьковских маршрутках – не масками, а заботой о здоровье льготников, – иронизируют горожане. – Правильно, пусть пешком ходят – здоровее будут.«Вечерний Харьков» решил выяснить, на каком основании харьковчанам отказано в льготном проезде. Директор АТП «Автотранс» Константин Дробушко уверяет, что это провокация конкурентов.– Конкуренты могли наклеить объявление и сфотографировать, водитель мог даже не заметить. Такие вбросы периодически бывают, – говорит Константин Дробушко. – Я прозвонил все до единой машины, всех водителей – нигде ограничений нет, все работают в рамках закона, никто ничего не отменял. Перевозим всех без исключения льготников. Мы вне политики, вне выборов – работаем согласно закону.Кстати, подобные объявления уже появлялись в харьковских маршрутках накануне введения карантина – в феврале этого года. В них говорилось, что право бесплатного проезда для ветеранов труда и лиц с инвалидностью III группы отменяется. При этом авторы объявления ссылались на Закон Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины» № 76-VIII от 28.12.2014 года, который вступил в силу 5 июня 2015 года. В мэрии такую инициативу марштруточников назвали самоуправством.Если вам отказывают в льготном проезде, вызывайте полицию, советует юрист Роман Чумак.— Предусмотрена ответственность за отказ от перевозки льготного контингента — штраф 850 гривен, — говорит юрист. — Вызывайте полицию. Правоохранители составят протокол, и нарушитель будет оштрафован за отказ в предоставлении льготного проезда.