По состоянию на 10 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 32 476 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 44 465 случаев заболевания COVID-19, 33 054 человека находятся под медицинским наблюдением, 10 804 пациента выздоровели, 607 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 ноября в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 479 197 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 8 756 человек умерли, 214 657 - выздоровели.