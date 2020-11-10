В Диканевской исправительной колонии (№12) появилась аэрография. Теперь стены учреждения украшают картины подводного мира.

Художник Александр Гречко, отбывающий наказание в учреждении более года, наносил аэрографом рисунки, предварительно согласованные с администрацией учреждения, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации. В течение месяца художник воспроизводил подводный мир на стенах дисциплинарного изолятора и помещений камерного типа.– Администрация и в дальнейшем будет способствовать улучшению условий содержания осужденных с учетом европейских стандартов, а также привлекать осужденных к работам по самореализации творческой деятельности, что способствует ресоциализации, – отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк.