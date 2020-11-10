Власти Украины предпринимает недостаточные усилия по реформированию судебной власти и ведут слабую борьбу с олигархами.

Об этом говорится в отчете об имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, который принял комитет Европарламента по иностранным делам, сообщает Европейская правда во вторник, 10 ноября.Указано, что отчет был утвержден 53 голосами "за", 7 "против", 8 членов комитета воздержались.Евродепутаты похвалили Украину за прогресс в выполнении обязательств, взятых на себя по Соглашению об ассоциации с ЕС, особенно в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.Однако они предупредили, что необходимо провести ряд реформ, чтобы избежать отката. Также комитет выделил судебную систему как один из институтов, который пользуется наименьшим доверием в Украине.Евродепутаты раскритиковали попытки украинской власти оказывать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы, и выразили разочарование отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в стране.По словам депутатов Европарламента, существенные результаты в борьбе с коррупцией крайне необходимы для сохранения поддержки реформ среди граждан.– Путь, которым страна шла со времен Революции достоинства, впечатляет. Огромные вызовы остаются: агрессия России, пандемия COVID-19 и деятельность тех, кто продолжает игнорировать верховенство права и усилия по борьбе с коррупцией. Настоящие реформаторы в Украине заслуживают нашей постоянной поддержки, чтобы оправдать ожидания своих граждан, – заявил докладчик Европарламента, немецкий депутат Михаэль Галер.Напомним, в Европарламенте выступили против роспуска КСУ. Ведущие евродепутаты, которые занимаются вопросами Украины, назвали инициативу президента Владимира Зеленского "очень сомнительной", добавив, что она нарушает Конституцию.Также в Европарламенте призвали Украину восстановить функции НАПК, что противоречит позициям решения КСУ.