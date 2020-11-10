С начала года Государственный бюджет Украины пополнился почти одиннадцатью миллиардами гривен таможенных платежей от Слобожанской таможни Гостаможслужбы.

В Слобожанский таможне Гостаможслужбы подвели итоги работы за десять месяцев текущего года. С начала года в Государственный бюджет Украины перечислено более 10 902,1 млн гривен. Дополнительная сумма поступлений составила почти полмиллиарда гривен, а именно 491,8 млн.Как сообщили в таможне, дополнительные средства удалось получить за счет контроля таможенной стоимости – 446,4 млн грн, контроля за определением страны происхождения – 26,5 млн грн и классификационной работы – 18,9 млн гривен.В таможенной службе Слобожанщины проинформировали и по основным бюджетообразующим налогам – лидерам, за счет которых в госбюджет с начала года перечислены значительные суммы.Так, крупнейшие по объему: налог на добавленную стоимость – 9,9 млрд грн, ввозная пошлина – 812,3 млн грн, акцизный налог – 161,7 млн грн и т.п.– Сегодня таможенная служба движется в направлении превращения в современную и сервисно-ориентированную таможню путем упрощения таможенных процедур, ускорения экспорта и импорта товаров. Слобожанская таможня Гостаможслужбы также создает условия для комфортного и оперативного обслуживания субъектов внешнеэкономической деятельности, которые работают с соблюдением требований законодательства Украины, – отмечает руководитель Слобожанской таможни Гостаможслужбы Юрий Мищенко.