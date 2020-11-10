Мысли о том, что события в Украине развиваются в правильном направлении, придерживаются 17,5% украинцев, говорится в результатах опроса, проведенного Центром Разумкова.

В то же время противоположное мнение высказали 65,5% граждан.При этом 19,5% опрошенных верят в то, что Украина может преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет. В то же время 50% считают, что Украинское государство способно справиться с трудностями в более отдаленной перспективе.Однако, 20% респондентов убеждены, что Украина вообще не способна преодолеть существующие проблемы. Остальные опрошенные не определились с ответом на этот вопрос.Исследования проводились с 30 октября по 5 ноября 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Всего опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.