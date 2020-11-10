Харьковщина вышла на новый рекорд – более тысячи заболевших в сутки. Эпидемическая ситуация в области продолжает обостряться, а карантинные ограничения – ослабляться. По каким правилам предложено жить харьковчанам с 9 ноября?

С 9 ноября в Харьковской области действует новое эпидемическое зонирование. Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с понедельника Харьков остается в красной зоне, куда также отнесены Богодуховский, Золочевский, Барвенковский, Валковский, Зачепиловский, Коломакский, Чугуевский, Шевченковский районы и города Лозовая, Первомайский и Чугуев.В Харькове, по решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, продолжают действовать те же ограничения, что и на прошлой неделе неделе (см. «ВХ» №122 от 3 ноября), с той лишь разницей, что заведениям общепита продлили время работы на два часа. То есть со вчерашнего дня кафе, рестораны и бары работают до 22.00, но с повышенным контролем за соблюдением противоэпидемических мероприятий.Ученики старших классов учатся дистанционно, младшие продолжают ходить в школу. Действует полный запрет на деятельность ночных клубов и проведение дискотек. Кроме того, закрыты спортивные залы, фитнес-центры, кроме стадионов на открытом воздухе или тех, которые осуществляют прием посетителей не более одного человека на десять квадратных метров.– Судя по всему, наша власть считает, что «отдыхать» до десяти вечера в барах и ресторанах гораздо полезнее и безопаснее, нежели вести здоровый образ жизни, – комментирует очередные карантинные изменения фитнес-тренер Виктор.– Не карантин, а полная профанация, – считает бизнес-аналитик Нина. – Зачем разводить эту суету с зонами, проводить ни к чему не приводящие брифинги, бесконечно стращать народ растущим количеством заболевших, если на уровне власти для борьбы с Covid-19 не делается ни-че-го! Только и слышно: носите маски, мойте руки! А что делает власть? Почему в харьковских больницах не хватает мест и кислорода? Почему пациенты дышат в приемном отделении с помощью кислородного концентратора, пока не освободится кровать? Почему до сих пор не подготовлен и не мотивирован медперсонал? Почему не организовано тестирование население – люди вынуждены за свои же деньги толпиться в частных лабораториях, рискуя подхватить инфекцию? Почему семейные врачи не только понятия не имеют, как лечить пациента амбулаторно, но и просто не берут трубку? Это все ответственность власти – и государственной, и местной.Между тем, по информации директора ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» Любови Махоты, эпидемиологическая ситуация на территории области продолжает обостряться.– Интенсивность эпидпроцесса растет как в городе Харькове, так и в районах области. В Харькове за последние две недели темп прироста составил 11,5%, зарегистрировано 6457 случаев (67,7% от общего количества зарегистрированных за этот период), показатель на 100 тысяч населения – 452,63, – приводит цифры Любовь Махота.По ее данным, темп прироста в районах области составляет 24,3%. Средний показатель на 100 тысяч населения – 379,8. Районы, где показатель выше 320 человек на 100 тысяч населения, отнесены к красной зоне.