В Украине могут начать штрафовать водителей, которые с наступлением осенне-зимнего периода устанавливают вместо обычных ламп ксеноновые.

Об этом сообщает издание «Дорожный адвокат».Владельцы автомобильного транспорта, которые устанавливают вместо обычных ламп ксеноновые, должны помнить, что это не только улучшает видимость для самого водителя, но при этом может создавать аварийные ситуации, ослепляя людей, движущихся навстречу. Особенно это касается установки ксенона в неприспособленные заводом-изготовителем фары.Водителям следует перепроверить, разрешено ли менять фары на конкретный вид ксенона, в противном случае можно понести наказание не только в виде штрафа, но и лишиться прав и автомобиля. В Украине запрещено самостоятельно изменять тип ламп, если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы использования ксенона без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар. Нарушителей могут привлечь к ответственности по одной из двух норм КоАП. За такое правонарушение штраф может составить от 340 до 425 гривен.По части второй статьи 122 КУоАП использования фар с нарушением требований соответствующих стандартов влечет за собой штраф в размере 425 гривен. Согласно части первой статьи 121 КоАП за управление водителем транспортным средством переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, если нарушение совершено впервые, предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Более того, в том случае, если полиция зафиксирует нарушение повторно, то водитель может быть лишен права управления от трех месяцев до полугода.При этом необходимо помнить, что если полицейский остановит автомобиль и заметит нарушение, связанное с ксеноном, согласно протокола он обязан на время задержать автомобильное средство. В таком случае нарушителю придется оплачивать не только сумму самого штрафа, но и другие взыскания, связанные с расходами по автомобилю со стороны Нацполиции.Напомним, с 2021 года камеры автоматической фиксации будут фиксировать не только превышение скорости, но и пересечение двойной сплошной линии, проезд на красный сигнал светофора и движение по полосе для общественного транспорта.