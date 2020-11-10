Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Областная больница готовится к приему больных коронавирусом. Их будут размещать в офтальмологическом отделении. Это отдельно стоящий корпус больницы, который сможет принять более 100 больных. Для лечения ковидных больных здесь установят 3-х тонную кислородную бочку и проведут кислородную трассу, также планируют оборудовать корпус лифтом. Сейчас в отделении, по словам главврача, делают ремонт палат. Точные сроки начала приема пациентов с ковид здесь пока не называют», сказано в комментарии к выложенному видео.