Сложно найти человека, который хотя бы раз в неделю не употреблял что-нибудь из молочных продуктов. Творог – для язвенников, кефир – для трезвенников, свежее молоко – для детишек. С детского сада нам внушают, насколько полезно молоко. А вот так ли полезны обезжиренные продукты, попробуем разобраться.

Ряженка, творог, сметана – прекрасная еда на все случаи жизни, кроме одного – когда очень хочется похудеть. Ведь это довольно жирная пища, а лишний жир имеет наглость накапливаться на талии, на бедрах и прочих местах, где ему не рады. В том, что лишние жировые клетки отвоевывают себе пространство в области живота, большей частью виноват гормон кальцитрол. Кальций же не позволяет гормону разбушеваться, а именно молочный кальций лучше всего усваивается организмом. То есть в принципе молоко и его производные – большое подспорье в великом деле похудения, если бы не жирность.И тут на авансцену выходят обезжиренные молочные продукты – творог и кефир, например. Обезжиренные кисломолочные продукты сохраняют ценные свойства своих жирных аналогов и при этом не нагружают организм балластом. Но так ли уж они хороши?Диетологи не поддерживают стремление перманентно худеющих граждан вести абсолютно постный образ жизни. Устанавливать пожизненное табу на пищу, в которой присутствует жир, – неправильно и даже опасно. Правильный жир нужен организму, поскольку без этого пищевого компонента обменные процессы могут пойти не тем путем и вместо прекрасного стройного создания в зеркале может отразиться незнакомое прыщавое лицо.С наибольшим энтузиазмом организм воспринимает полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть, например, в оливковом масле, а также в льняном и горчичном. Среди жиров животного происхождения в лидеры выбился рыбий жир – им могут поделиться сардина, скумбрия или сельдь.Что касается молочного жира, то он даст фору остальным по составу и усвояемости, не говоря уже о вкусе. Во-первых, он содержит жирные кислоты, которыми другие жиры природа обделила. Во-вторых, молочные жиры не могут синтезироваться внутри организма, они могут явиться только с пищей. В-третьих, молочный жир – это малюсенькие шарики, которые славятся тем, что легко плавятся и также легко усваиваются.Так что же делать – пить или не пить, есть или не есть? Конечно, пить и обязательно есть. Главное, чтобы питание было сбалансированным.