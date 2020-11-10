ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУНП, авария произошла 10 ноября около 14:30 на въезде Тарасовском.

"Предварительно установлено, что 64-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ 322132-206» сбил школьника неподалеку пешеходного перехода. Информация зарегистрирована в Слободском отделении полиции. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.", - сообщили в ведомстве.

В результате происшествия девятилетнего мальчика доставили в больницу с травмой ноги.

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