ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУНП, авария произошла 10 ноября около 14:30 на въезде Тарасовском."Предварительно установлено, что 64-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ 322132-206» сбил школьника неподалеку пешеходного перехода. Информация зарегистрирована в Слободском отделении полиции. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.", - сообщили в ведомстве.В результате происшествия девятилетнего мальчика доставили в больницу с травмой ноги.