События В Змиевском районе массово вырубают лес (видео) Юлия Котелевская 20:00 96 О вырубке леса сообщают местные. В лесхозе эту информацию опровергают. Подробности в сюжете телеканала "р1". Читайте также В Харькове микроавтобус сбил ребенка Обезжиренные продукты не слишком полезны Слобожанская таможня наполняет бюджет БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове микроавтобус сбил ребенка События 19:30 Лента новостей В Змиевском районе массово вырубают лес (видео) 20:00 В Харькове микроавтобус сбил ребенка 19:30 Обезжиренные продукты не слишком полезны 19:08 Слобожанская таможня наполняет бюджет 18:46 Высший совет правосудия уволил двух харьковских судей 18:28 Украинским водителям «светит» еще один штраф 18:06 На Тарасовском въезде сбили ребенка (фото) 17:53