Наркотики злоумышленник хранил на территории дома своих родителей.

Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью установили, что 38-летний местный житель занимается незаконным культивированием наркосодержащих растений и изготовлением из них наркотических средств.Как установили сотрудники полиции, мужчина выращивал растения конопли на территории лесного массива, а позже, чтобы скрыть свою преступную деятельность, принес "урожай" на территорию домовладения своих родителей, проживающих на соседней улице, где в хозяйственной постройке высушил их и переработал на марихуану.Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили пластиковые бутылки, заполненные высушенной и измельченной марихуаной, семена конопли и самодельное устройство для употребления наркотика. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертного исследования. По данным полиции, сумма выявленных наркотиков составляет более 300 тысяч гривен на "черном" рынке.По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.Сейчас оперативники проводят мероприятия по установлению возможного цепи сбыта наркотического средства и других лиц, причастных к совершению уголовного преступления.