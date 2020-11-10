Правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам по факту совершения серии краж с проникновением в жилище.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на территории области действовала группа лиц, которые совершали квартирные кражи. В состав группы входили трое мужчин в возрасте от 29 до 45 лет, двое из них уже имели судимость за совершение аналогичных преступлений."9 ноября 2020 в полицию обратились житель Купянска и житель Шевченковского района с заявлениями о краже. По словам пострадавших, в их отсутствие воры взломали замки входной двери и похитили ювелирные изделия.Уже через несколько часов, при содействии работников группы быстрого реагирования патрульной полиции, автомобиль, в котором находились злоумышленники был задержан на автодороге «Купянск-Харьков». В машине находились ювелирные изделия, а также отмычки и инструменты для проникновения в квартиры.Трех членов группы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.Если вина подозреваемых будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.