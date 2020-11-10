Собщение о происшествии на проспекте Московском поступило в Немышлянское отделение полиции 10 ноября около 10:45.

Злоумышленники в масках разбили стекло автомобиля харьковчанина и похитили рюкзак, в котором находился ноутбук и 50 тысяч гривен, после чего скрылись с места преступления на автомобиле «Mercedes».Как сообщает пресс-служба ГУНП, правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и в настоящее время принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.