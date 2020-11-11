Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

По информации пресс-службы коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Селянская, 30 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с)б-р Ивана Каркача, 75 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 11.11.20 г.; ул. Роганская, 152 (п. №1, стояк)пер. Воробьева, 9/11 (п. №2), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк)ул. Академика Павлова, 130 (п. №3), ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк)ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (стояк), ул. Клочковская, 199-б (п. №1, стояк), б-р Фронтовиков (ч/с), ул. Солдатская (ч/с)