Мужчине стало плохо в собственной квартире.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 10 ноября в 11:59 на номер «101» поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Купянск-Узловой находится пенсионер 1937 года рождения, который не открывает дверь и не отвечает на звонки.К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.В присутствии сотрудников полиции спасателям удалось открыть входную дверь с помощью специального оборудования и своевременно передать мужчину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.