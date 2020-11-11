Пожар произошел из-за трения элементов тормозной системы автомобиля.

10 ноября, на автодороге Киев-Харьков-Должанский, в районе поворота на село Глинское загорелся грузовой фургон-рефрижератор "VOLVO", в котором на время прибытия подразделений ГСЧС горел топливный бак, задние колеса, элементы облицовки автомобиля и моторный отсек. Автомобиль перевозил 13 тонн замороженной рыбы из Харькова в Константиновку Донецкой области."Благодаря оперативным действиям личного состава 28-ГПСЧ грузовой автомобиль и его груз удалось спасти. При проведении опроса водителя автомобиля было установлено, что причиной пожара стало трения элементов тормозной системы автомобиля, которое привело к перегреву и возгоранию одного из колес грузовика", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.