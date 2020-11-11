10 ноября в 10:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в селе Шейковка, Боровского района. Во дворе горел гараж и автомобиль ВАЗ 2107.

К месту вызова немедленно прибыл районный пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. По словам пожарных, на тот момент огонь охватил уже почти всю площадь гаража площадью 20 кв.м. Спасатели приняли все необходимые меры, чтоб не допустить распространение огня на жилой дом и хозяйственные постройки.Окончательно потушить возгорание пожарным удалось в 12:00. Пострадавших людей нет. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.