Участники акции не согласны с карантинными ограничениями.

Как сообщаете телеграм-канал "ВЕХА", под стенами Харьковской областной государственной администрации проходит акция работников заведений общественного питания, которые категорически не согласны с введенными правительством и руководством региона ограничениями, связанными с карантином.По мнению протестующих, карантинные ограничения несут угрозу уничтожения их бизнеса и являются имитацией реальной борьбы с пандемией.Напомним, что учитывая "красную зону" карантина в Харькове, накануне было принято решение ограничить работу ряда заведений, включая кафе и рестораны. Им запретили работать после 22:00.