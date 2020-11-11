Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией.

Как рассказали в областной прокуратуре, следователи установили, что директор центра по работе с иностранными студентами одного из высших учебных заведений, вступил в сговор со своим знакомым для получения неправомерной выгоды.Директор сообщил студентке 4 курса, гражданке Королевства Марокко, что может обеспечить ей успешную сдачу экзаменов за 1000 долларов США, которую девушке нужно было передать сообщнику. При этом чиновник сказал, что в случае отказа студентка не сможет самостоятельно сдать экзамены, ее отчислят и депортируют с территории Украины.19 сентября 2019, совместно со следователями полиции и сотрудниками СБУ, после получения второй части суммы в размере 500 долларов, директора центра и его сообщника задержали. В тот же день им сообщено о подозрении.Если вина мужчин будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.